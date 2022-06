Il nuovo ventilatore portatile Xiaomi rinfresca la vostra estate senza far rumore

Con il caldo che avanza, chi non avrebbe bisogno di un ventilatore portatile da utilizzare all'occorrenza? Xiaomi MIJIA Desktop Fan è l'alleato perfetto per l'estate! Si tratta di un ventilatore di dimensioni compatte e dalla lunga autonomia, ideale per essere trasportato ovunque e rinfrescare le nostre giornate di ufficio, di studio o di semplice svago. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Il ventilatore portatile Xiaomi MIJIA Desktop Fan ti rinfresca senza farsi sentire!

Con un peso di appena 60 grammi e le sue dimensioni decisamente compatte, il ventilatore portatile Xiaomi MIJIA Desktop Fan può facilmente essere portato con sé per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, quando il caldo inizia a diventare insopportabile e abbiamo bisogno di un po' di aria fresca.

Il ventilatore firmato Xiaomi MIJIA presenta un design minimal e in linea con gli altri prodotti del marchio, ed è dotato di un motore brushless che, raggiungendo un livello di rumore massimo di 34 dB, ci farà dimenticare di avere un aggeggio in funzione a pochi centimetri dalla nostra faccia. Avvertiremo solo pura aria fresca!

E ancora, il ventilatore portatile Xiaomi MIJIA Desktop Fan integra una batteria da 4.000 mAh che offre fino a 18 ore di autonomia e che può facilmente essere caricata mediante USB di tipo C. Il dispositivo supporta quattro diverse modalità di velocità, può ruotare di 90° e offre getti d'aria fino a 6 metri cubi al minuto.

