Hai uno smartphone low-cost? Occhio a questa falla di sicurezza

Da quando la Cina ha investito nel mercato dei semiconduttori, UNISOC sta crescendo all'interno del mondo dei chipmaker con risultati sempre più rilevanti. I fasti di Qualcomm e MediaTek sono ancora ben lontani, ma i numeri di vendita del 2021 premiano l'azienda cinese piazzandola all'interno della top 5. Per capire il balzo in avanti compiuto, vi basti sapere che la crescita annuale fra 2020 e 2021 si attesta su un incredibile +10312,7%, complice anche la sua pressoché assenza nell'anno precedente. Sono bastati pochi mesi per permettergli di arrivare a competere con nomi molto più blasonati; ciò nonostante, è stata scovata una non trascurabile falla di sicurezza all'interno dei suoi chip.

UNISOC ha un problema di sicurezza: ecco quali smartphone ne sono afflitti

A segnalarlo è Checkpoint Research, i cui studi hanno evidenziato un grave problema che affligge alcuni dei SoC prodotti da UNISOC. Qualora qualcuno se ne approfittasse, un malintenzionato può colpire uno smartphone e bloccare la comunicazione da remoto. Oggetto dello studio è stato il funzionamento del modem UNISOC, componente sempre molto sensibile per possibili attacchi hacker.

Quali smartphone ne sono afflitti?

Probabilmente per motivi di riservatezza, Checkpoint Research non ha specificato con precisione quali siano i chipset UNISOC colpiti da questa falla. Si parla genericamente di modem 2G/3G/4G/5G, ma già che ci siamo vi elenchiamo quali smartphone commercializzati in occidente contengono un SoC UNISOC:

Realme C35 (T616), Narzo 50A Prime, C31 (T612), C25Y, C21Y (T610)

Samsung Galaxy A03 (T606)

Nokia G21 (T606)

Moto G20, E40, E30, E20 (T700), E32 (T606)

ZTE Blade V30 (T618)

UMIDIGI A13 Pro (T610), A13S (T310)

Ulefone Armor X10 Pro, Bison X10S (T310)

Oukitel C25 (T310)

Doogee S35T (T310)

Blackview A50 (T310)

Checkpoint fa comunque sapere di aver contattato preventivamente UNISOC per informarla del problema e permetterle di risolvere; come confermato dal team di sicurezza, UNISOC ha corretto la vulnerabilità e Google ha affermato che pubblicherà la patch nel prossimo bollettino di Android.

