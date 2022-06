Recensione Mavinex Hub 12 in 1: qualsiasi porta tu chieda, ce l’ha

Dopo aver visto come sia possibile inserire 9 porte in un Hub compatto, in questo test proviamo sì un'altra soluzione Mavinex ma sicuramente più completa e per così dire professionale. Infatti, abbiamo avuto in recensione il Mavinex Hub Type-C 12 in 1, che non pare non lasciarci mai a corto di porte: ma ci avrà convinti?

Recensione Mavinex Hub 12 in 1┃USB Type-C

Contenuto della confezione

La confezione dell'Hub 12 in 1 Mavinex in recensione si ritrova essenzialmente ad essere come quella del fratello minore: cioè essenziale e provvista solo del prodotto e della manualistica. Come di solito accade per questi prodotti, tanto basta.

Design e materiali

Il design si ritrova essere sostanzialmente elegante ma decisamente più importante viste le dimensioni che si ritrova che, per carità, non sono enormi ma che comunque comprendono più porte ed è giusto che sia naturalmente più voluminoso. I materiali utilizzati sono alluminio per la scocca e policarbonato per i lati. Gommato invece il cavo Type-C di connessione.

Funzionalità ed esperienza d'uso

L'utilizzo dell'Hub Mavinex 12 in 1 ci ha lasciato soddisfatti in quanto possiamo collegare davvero tanti dispositivi di supporto senza dover rinunciare davvero a qualcosa. Rispetto al Link PD Pro, quello più compatto, trova 2 porte HDMI che reggono in maniera onesta monitor Full HD e 4K 30 Hz, oltre che due porte Type-C, una per l'alimentazione (testata su un MacBook Pro e tutto è andato come si deve), una per i dati. Quella per i dati si accoda alle 2 porte USB-A 3.1 Gen 1 e le 2 porte 2.0. La velocità di trasmissione di queste porte ci restituisce un range tra i 27/30 MB/s in scrittura i 95/100 MB/s in lettura.

Dato indicativo a fini esemplificativi.

Non mancano poi un lettore di schede MicroSD e schede SD, sempre utili per i fotografi e per chi scatta con macchina fotografica a livello amatoriale visto che supporta un po' tutti gli standard. Presente infine una porta Ethernet Gigabit e, semmai servisse, anche una porta VGA. Guardando la porta Ethernet, i risultati sono affini a quanto visto con il 9 in 1, quindi prende intorno ai 850/900 Mbps in download e 550 Mbps in upload. Niente male assolutamente.

Recensione Mavinex Hub USB 9 in 1 – Prezzo e conclusioni

Che dire, dunque, in conclusione di questo Hub Mavinex? Sostanzialmente, per le tante porte che offre, è una spesa che vale sicuramente la pena. Ha risposto bene a tutti i test e non ha mostrato il minimo segno di mancanza di connettività o di qualità. Il fatto che sia comunque facile da trasportare, è comunque abbastanza tascabile, è sicuramente un plus. Il prezzo è tutto sommato inquadrato, visto che siamo intorno ai 70/75€ su Amazon, che con qualche offerta può essere ancora più conveniente. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il