OPPO sfida Xiaomi e lancia il suo primo spazzolino elettrico

OPPO l'aveva anticipato e adesso diventa realtà: sto parlando di OPPO N1 Smart Sonic Electric Toothbrush, cioè il primo spazzolino elettrico targato OPPO. Se si pensa alla Cina, finora siamo stati abituati ad associare quasi unicamente Xiaomi e Huawei ai prodotti casalinghi, mentre le varie OPPO, vivo e Realme si sono limitate perlopiù a gadget più tipicamente tecnologici. Ma questa è una realtà che OPPO vuole spezzare, introducendosi all'interno di un mercato sempre più ampio.

Lo spazzolino elettrico OPPO diventa realtà: ecco caratteristiche e prezzo

Disponibile in due colorazioni (bianco e rosa), lo spazzolino elettrico OPPO mira a portare i vantaggi smart dei dispositivi elettronici nell'esperienza quotidiana del lavaggio orale. Integra un motore con tecnologia proprietaria dal movimento a sospensione magnetica, utile per rendere il movimento della testina meno oscillante e produrre quindi meno vibrazioni nella bocca. La testina utilizza la tecnologia Sharklet per ridurre l'accumulo di batteri e non influire sulla pulizia dentale: in confezione ce ne sono due, di cui una per per le bocche più sensibili.

Dentro allo spazzolino c'è anche una batteria che offre circa 180 giorni di utilizzo con una singola carica, poi ricaricabile via USB Type-C. Inoltre, il comparto connettivo utilizza il Bluetooth per collegarlo allo smartphone e gestire il tutto, comprese le 4 velocità di vibrazione e le 20 modalità di spazzolatura personalizzabili. Non manca la certificazione IPX7 per poterlo lavorare tranquillamente sotto l'acqua, così come pulsanti invisibili per evitare l'accumulo di sporco.

OPPO N1 Smart Sonic Electric Toothbrush è stato lanciato in Cina a un prezzo di 199 yuan, pari a circa 28€. Non è dato sapere se OPPO è intenzionata a portarlo anche fuori dall'Asia, ma per il momento tenderei a escluderlo.

