Qualcomm vs MediaTek: Antutu premia gli Stati Uniti | Maggio 2022

Non passa mese senza che Antutu ci dica quali sono gli smartphone più potenti fra quelli presenti sul mercato, e il mese di maggio 2022 non fa differenza. Come al solito, le classifiche sono tre e riguardano non soltanto i top di gamma, ma anche i modelli appartenenti alla fascia medio/alta e quella media.

La classifica Antutu di maggio ci rivela quali sono gli smartphone più potenti al mondo

Partendo dalla fascia più pregiata, la classifica Antutu di maggio non porta grandissimi sorprese. Sul podio ci sono sempre i tre smartphone da gaming di riferimento: Black Shark 5 Pro, Red Magic 7 Pro e Lenovo Legion Y90, tutti basati su Snapdragon 8 Gen 1. Lo stesso possiamo dire per la maggior parte dei modelli della lista, eccezion fatta per due voci come vivo X80 e X80 Pro, che fanno sfoggio della potenza del Dimensity 9000 di MediaTek.

Rispetto ad aprile, escono dalla classifica iQOO Neo 6, Xiaomi 12 Pro e Realme GT 2 Pro in favore proprio di vivo X80 Pro (sia Qualcomm che MediaTek) e Moto Edge X30. Ma c'è già ROG Phone 6 e il suo Snapdragon 8+ Gen 1 che scalpita, con un punteggio Antutu che lo porrà subito ai vertici del podio.

Black Shark 5 Pro Red Magic 7 Pro Lenovo Legion Y90 vivo X80 iQOO 9 iQOO 9 Pro vivo X80 Pro Dimensity 9000 Edition vivo X Note vivo X80 Pro Moto Edge X30

Passando alla fascia medio/alta, rimane totalmente invariata la classifica Antutu, guidata dal trittico composto da vivo S15 Pro, Realme GT Neo 3 e Redmi Note 11T Pro+. E se il mercato dei top di gamma è guidato quasi unicamente da Qualcomm, qua è l'opposto: eccetto vivo S15 e iQOO Neo 6 SE con Snapdragon 870, tutti gli altri modelli hanno Dimensity 8000 o 8100.

vivo S15 Pro Realme GT Neo 3 Redmi Note 11T Pro+ OPPO Reno 8 Pro+ 5G Redmi K50 OnePlus Ace Redmi Note 11T Pro OPPO K10 5G vivo S15 iQOO Neo 6 SE

Concludendo con la fascia media, dove anche qua non troviamo differenze: come per la fascia alta, è Qualcomm a farla da padrona, con un podio che premia iQOO Z5, Xiaomi CIVI 1S e Honor 60 Pro.

iQOO Z5 Xiaomi CIVI 1S Honor 60 Pro Realme Q3s OPPO Reno 7 5G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Honor 60 Honor 50 Pro Honor 50 Huawei Nova 9

