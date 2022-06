OnePlus Nord Buds in nuove colorazioni alla moda: per chi non vuole passare inosservato!

In attesa di lanciare una nuova serie di dispositivi, OnePlus sta dando una rinfrescata al look di alcuni suoi prodotti già esistenti, proponendoli in nuove varianti di colore alla moda. Ma quali sono i prodotti in questione e quali le nuove colorazioni? Rispondiamo a queste domande in questo articolo.

OnePlus Nord Buds e Bullets Wireless Z2 presto disponibili in nuovi colori, ecco quali!

OnePlus lancerà presto alcuni nuovi indossabili tra cui degli auricolari True Wireless Stereo, una fitness band e uno smartwatch, che dovrebbe debuttare entro la fine del terzo trimestre dell'anno. Intanto, però, il colosso cinese ha deciso di rinnovare la sua offerta proponendo alcuni dispositivi già esistenti in delle nuove colorazioni molto trendy.

Andando più nello specifico, l'azienda renderà presto disponibili le OnePlus Nord Buds nelle colorazioni azzurro e verde mela, offrendo così agli utenti delle nuove opzioni di colore più stravaganti rispetto i classici bianco e nero.

Oltre ciò, però, arriverà anche una nuova versione delle OnePlus Bullets Wireless Z2 che sembra presentare una finitura nera metallizzata, mentre il cavo di collegamento sarà di colore rosso.

Al momento, tuttavia, non si ha ancora una data di lancio delle nuove varianti delle OnePlus Nord Buds e delle Bullets Wireless Z2. L'azienda si è limitata ad annunciare che ciò avverrà a breve in India e non è neppure chiaro se ciò implichi automaticamente un debutto global né se sarà possibile, in alternativa, acquistare i prodotti in uno dei “soliti store” per noi occidentali (come nel caso di AliExpress). Non appena ci saranno aggiornamenti, vi riporteremo tutte le novità.

