Murena One è lo smartphone per chi vuole fare a meno di Google

Privacy e sicurezza sono due parole decisamente in voga nel periodo attuale: si tratta di argomenti scottanti ma c'è chi da tempo si batte per far sorgere la giusta consapevolezza negli utenti in merito alle questioni relative alla loro privacy online. Murena One è lo smartphone che concretizza tutto questo e si pone come un'alternativa per chi vuole provare l'esperienza senza i servizi Google. Ma cos'ha da offrire questa novità a parte l'attenzione alla sicurezza?

Murena One: specifiche e prezzo dello smartphone senza Google

Partiamo subito col chiari che in tempi recenti si è parlato tanto dei servizi Google anche in merito alla questione Huawei. Il colosso tech cinese ha salutato Big G per forza di cose (qui trovate tutti i dettagli) ed ha puntato alla grande su HarmonyOS, il suo sistema operativo proprietario. Con Murena siano su binari simili: da tempo la compagnia ha lanciato il suo /e/OS, sistema operativo completamente libero da Google, ed ora ha annunciato ufficialmente il debutto della versione v1, insieme al suo primo smartphone Murena One.

Ovviamente rinunciare a Google significa rinunciare ai suoi servizi ed è per questo che Murena ha dovuto necessariamente creare un intero pacchetto di servizi. Abbiamo quindi mappe personalizzate, un browser pensato ad hoc, l'app di messaggistica e così via. Per quanto riguarda Murena One e le sue specifiche, il dispositivo adotta uno stile in linea con i trend moderni ed è equipaggiato con un display LCD IPS da 6.53″ Full HD+ (2242 x 1080 pixel). La selfie camera da 25 MP è inserita in un punch hole laterale, mentre il comparto principale offre una tripla cam da 48 + 8 + 5 MP (con grandangolo).

Il dispositivo è mosso dal chipset Helio P60 di MediaTek (con 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD), una soluzione che conosciamo bene da tempo; la batteria è un'unità da 4.500 mAh. Per concludere, Murena offre anche un assistente smart personale, un servizio cloud ed un app store. Tra parentesi, vi segnaliamo (grazie ad un utente su XDA) che in dispositivo sembra corrispondere ad Coolpad Cool S rebrandizzato.

Lo smartphone Murena One è stato lanciato tramite i canali ufficiali del brand ad un prezzo di 349€, al se al momento non risulta ancora disponibile. Che ne pensate di questa alternativa allo strapotere di Google? Un'idea valida oppure meglio restare sulle solide basi poste dal colosso tecnologico statunitense? Ma soprattutto… ne vale la pena anche a costo di avere specifiche leggermente datate?

