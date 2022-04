Come usare la MIUI 13 per proteggere la propria privacy

Hai uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con MIUI 13 e vuoi sfruttarla al meglio per salvaguardare la tua privacy? Sin dalla sua presentazione ufficiale, il team software ha rimarcato come il major update sia stato realizzato con un focus alla sicurezza. Coincidendo anche con l'aggiornamento ad Android 12, l'interfaccia proprietaria contiene al suo interno varie opzioni che permettono di proteggere maggiormente gli utenti. Proprio per questo, oggi vi spiego come configurare la MIUI 13 per tenere al sicuro il vostro smartphone.

La MIUI 13 ti permette di tenere al sicuro la tua privacy: ecco come impostarla sul tuo Xiaomi

ATTENZIONE: alcune delle funzionalità della MIUI 13 illustrate in questa guida potrebbero non essere presente su tutti i modelli di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Qualora non ci fossero, l'unica cosa che potete fare è attendere e scoprire se l'azienda deciderà di implementarlo anche sul vostro.

Usa la modalità Incognito

Come anticipato, l'aggiornamento alla MIUI 13 si fa forte delle novità introdotte dal team Google con Android 12. Questo significa la possibilità di avere più controllo sull'utilizzo di elementi delicati come microfono, fotocamera e posizione GPS. Vi sarete sicuramente accorti che, dopo il major update di Android, in alto compare sempre un LED di notifica verde quando un'app utilizza una di queste componenti.

Per far sì che l'utente abbia il controllo della propria privacy, Xiaomi ha inserito della MIUI 13 la modalità Incognito: basta un click per sospendere l'utilizzo di queste tre componenti per tutte le app installate sullo smartphone. Ecco come attivarla:

Vai in “Impostazioni/Protezione privacy“

Passa alla schermata “Protezione“

Scorri in basso e clicca su “Incognito“

Attiva il toggle per attivare la modalità

Usa la geolocalizzazione camuffata

Sulla scia di quanto visto nel precedente paragrafo, la MIUI 13 permette di impedire alle applicazioni di sapere con precisione la propria posizione satellitare. Quante volte vi sarà capitato di usare un'app e dire: ma che bisogno c'è che sappia dove mi trovo? Tuttavia, ci sono app che non funzionano se non dandole i permessi GPS: per questo, Xiaomi ha deciso di ovviare al problema.

Ogni volta che un'app vi chiederà il relativo permesso, potete scegliere se fornirgli la posizione esatta (utile per quelle app in cui vi serve essere localizzati con precisione) o una più generica. Per modificare il permesso, tenete premuto sull'icona dell'app, selezionare “Info app/Permessi” e poi cliccare su “Posizione“.

Nascondi foto, video e files

Nella memoria del vostro smartphone con MIUI 13 ci sono file che non volete che siano visibili ad altri? Allora sappiate che le sue feature vi permettono di criptare file sensibili e tenerli al sicuro da occhi indiscreti. Ecco come fare:

Apri la Galleria

Seleziona foto e video che vuoi nascondere

Clicca in basso su “Aggiungi all'album“

Seleziona “Nascondi“

Fai swipe verso il basso per aprire la cartella privata

La stessa cosa vale anche per il Gestore File (o File Manager, che dir si voglia):

Seleziona i file da nascondere

Clicca in basso su “Altro“

Seleziona “Nascondi“

Fai swipe verso il basso per aprire la cartella privata

Condividi le tue foto al sicuro

Forse non tutti sanno che le immagini che inviamo ai propri contatti possono contenere informazioni più sensibili di quello che si creda, come per esempio data e orario di scatto nonché la posizione GPS di dove l'abbiamo scattata. Per evitare che questi dati vengano trasferiti ad altre persone, ecco cosa fare:

Vai in “Impostazioni/Protezione privacy“

Passa nella schermata “Protezione“

Clicca su “Intercettazione di rete“

Abilita il toggle “Condivisione sicura“

Blocca il tracciamento delle app del tuo comportamento

Scavando all'interno delle numerose opzioni presenti nella MIUI 13, è possibile sfruttare l'ID Virtuale per salvaguardare il proprio utilizzo dello smartphone. Anziché fornire un ID univoco, la MIUI ne fornisce uno fittizio per far sì che le app non siano in grado di violare la propria privacy. Ecco come attivarlo:

Vai in “Impostazioni/Protezione privacy“

Passa nella schermata “Protezione“

Clicca su “Maschera privacy“

Scorri in basso e seleziona “ID Virtuale“

Clicca su “Gestisci ID virtuale” per selezionare quali app vi accedano

Usa la modalità SOS Emergenza

Per concludere, anche all'interno della MIUI 13 è presente la modalità SOS Emergenza, utile per aiutarsi nei momenti più d'esigenza. Questa modalità permette di condividere la propria posizione in tempo reale e inviare messaggi, cronologia chiamate e una registrazione sonora ai propri contatti di emergenza.

Per attivarla, vai in “Impostazioni/Password e sicurezza/SOS Emergenza“. Una volta concessi i relativi permessi di attivazione, potrete impostare i contatti d'emergenza. Per attivarla, vi basterà premere rapidamente 5 volte il tasto d'accensione.

Dopodiché, andando in “Impostazioni/Sicurezza ed emergenza/SOS emergenze” si può abilitare la riproduzione un suono d'allarme all'attivazione della modalità.

Consiglio anche di andare in “Impostazioni/Sicurezza ed emergenza/Informazioni per le emergenze“: cliccando su “Aggiungi informazioni” si possono inserire dettagli utili ai soccorsi, come indirizzo di casa, gruppo sanguigno, allergie, farmaci che si prendono, note mediche e se si è donatore di organi.

