POCO F4 GT torna in sconto: la versione da 12/256 GB diventa imperdibile!

Il nuovo smartphone da gaming del brand partner di Xiaomi è arrivato in Italia. POCO F4 GT è un flagship che punta ad offrire prestazioni da favola, un design stiloso (e leggermente aggressivo, nel perfetto stile da gaming) e – ovviamente – un prezzo competitivo. Il nuovo arrivato torna nuovamente in sconto: al momento l'occasione proposta da Goboo risulta essere decisamente interessante per gli utenti più attenti al portafoglio (ma che comunque puntano alla sicurezza di PayPal e alla spedizione direttamente dall'Europa), con nuovi minimi storici.

Codice sconto POCO F4 GT: il top di gamma da gaming è in offerta in tutti i tagli di memoria

Dotato di uno stile unico, POCO F4 GT è lo smartphone da gaming che non rinuncia allo stile: zero compromessi e potenza allo stato puro con il chipset di punta Snapdragon 8 Gen 1, l'ultima soluzione di Qualcomm dedicata alla fascia top. Ma il dispositivo non è solo forza bruta, ma anche praticità: lungo il bordo destro sono presenti dei trigger magnetici pop-up, pulsanti a scomparsa che rendono ogni partita decisamente più comoda da giocare (puntando ovviamente sulla massima reattività). Abbiamo poi un display ampio, un AMOLED da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz e profondità colore a 10 bit. Giocare sarà di certo un piacere!

Manca qualcosa? No di certo dato che POCO F4 GT monta una capiente batteria da 4.700 mAh con super ricarica da 120W, una tripla camera con sensore da 64 MP, Dual GPS e Android 12 con la MIUI 13. Volete saperne di più e scoprire tutti i segreti del nuovo flagship da gaming? Allora non perdete la nostra recensione completa!

Il nuovo POCO F4 GT torna ancora una volta in offerta ad un prezzo particolarmente goloso: l'occasione arriva da Goboo, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dallo store. Se puntate al risparmio allora siete nel posto giusto: il top di gamma da gaming è in sconto nella versione top da 12/256 GB, ad un nuovo minimo. Ovviamente anche la variante da 8/128 GB è in offerta ad un prezzo niente male. Di seguito trovate i link all'acquisto e i coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

