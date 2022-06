Huawei MatePad Paper ufficiale in Italia: leggere e scrivere non sarà più lo stesso

Huawei ha reso finalmente disponibile in Italia il suo primo tablet e-Ink MatePad Paper, presentato per la prima volta al Mobile World Congress. Il dispositivo, in base alle sue caratteristiche, permette di avere un'esperienza di lettura e di scrittura di grande livello senza rinunciare alle proprietà pure di un tablet ad un prezzo tutto sommato competitivo.

Huawei MatePad Paper disponibile in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Il MatePad Paper si presenta con un design molto elegante o per meglio dire minimalista e pensato proprio per permettere di leggere, scrivere e più in generale lavorare sull'ampio pannello presente. Questo perché il display presenta una diagonale da 10.3″ di tipo e-Ink appunto, cioè in scala di grigi per replicare l'effetto della carta.

A questo, si va ad abbinare un comparto di specifiche tecniche interne di ottimo livello, come un chipset Kirin 820E, 4/64 GB di memoria ed una batteria da 3.625 mAh con ricarica a 22.5W che, per il tipo di prodotto, sono più che sufficienti, in quanto i consumi sono decisamente minori rispetto ad un tablet normale. Non mancano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e speaker stereo con Huawei Histen 7.0. Presente poi in abbinata la Huawei M-Pencil di seconda generazione.

Tutte queste caratteristiche permettono quindi di leggere libri per tante ore, grazie anche al servizio Huawei Books in cui si trovano oltre 2 milioni di letture, ma anche prendere appunti e gestire il tutto in multi-tasking con la collaborazione multi-schermo alla massima potenza grazie allo Smart Office del brand. Tra l'altro è possibile ascoltare gli appunti che si prendono ed è possibile convertire in digitale ciò che scriviamo a mano. Insomma, un prodotto veramente molto completo.

Huawei MatePad Paper – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo MatePad Paper arriva dunque nel nostro paese ad un prezzo di 499.90€ con M-Pencil inclusa. Il tablet e-Ink di Huawei può essere acquistato sullo store ufficiale già da ora e fino al 29 giugno 2022 è possibile usufruire di un Coupon del 10% (da riscattare accedendo allo store), mentre fino al 15 luglio 2022 sono presenti in omaggio le Huawei FreeBuds 4i. Trovate il link all'acquisto qui in basso.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il