Xiaomi non ci fa mancare niente, neanche un pratico metro a nastro

Con il suo ecosistema di prodotti, Xiaomi cerca di inserirsi in ogni aspetto della quotidianità. Lo fa pensando anche alle più piccole cose, come quelle situazioni in cui potremmo aver bisogno di un metro. Il metro a nastro Xiaomi HOTO Self-Locking Tape Measure è pensato per soccorrerci proprio in casi come questi, garantendoci precisione, resistenza e sicurezza.

Il metro a nastro Xiaomi HOTO è preciso, resistente e non vi fa tagliare

HOTO Self-Locking Tape Measure è un metro a nastro proveniente da Xiaomi YouPin dotato di un pratico sistema di auto-bloccaggio e che può essere utilizzato per misurare in modo preciso e accurato lunghezze fino a 3 metri.

Il nastro è realizzato in acciaio di alta qualità e ricoperto in nylon, così da renderlo meno affilato e prevenire tagli accidentali. Il metro presenta poi un corpo in plastica resistente, anti-caduta e waterproof dotato anche di un pulsante per richiamare il nastro in modo sicuro.

Se avete bisogno di un metro a nastro che sia preciso e comodo da usare, Xiaomi HOTO Self-Locking Tape Measure è sicuramente un'ottima soluzione. Il prodotto può essere acquistato in offerta su AliExpress a un prezzo molto interessante. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

