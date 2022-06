Huawei MateBook 14 (2021): i7 e 16/512 GB al miglior prezzo di sempre!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook? Huawei MateBook 14 (2021) potrebbe essere la soluzione ideale: è leggero, elegante e offre tutto il necessario per un uso tanto professionale quanto personale, ed è ora in offerta al prezzo più basso di sempre su Huawei Store. Scopriamo tutti i dettagli e come fare per risparmiare!

Huawei MateBook 14 (2021) è il laptop perfetto per studenti e professionisti

Huawei MateBook 14 (2021) è un ottimo laptop, dotato di tutte le tecnologie e le funzionalità necessarie allo svolgimento di attività di studio, lavoro e intrattenimento che sia. Il dispositivo, infatti, è alimentato dal processore Intel Core i5/i7 di undicesima generazione (i5-1135G7 oppure i7-1165G7) che garantisce prestazioni multi-core migliorate del 29% rispetto al modello precedente, offrendo un'esperienza fluida anche quando si utilizzano più programmi allo stesso tempo.

Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un efficace sistema di raffreddamento che aumenta le prestazioni di dissipazione del calore del 50%.

Huawei MateBook 14 (2021) è poi dotato di un ampio display FullView da 14″ con risoluzione 2K e una batteria da 56 Wh che garantisce fino a 11 ore di riproduzione video in FullHD. Se siete interessati a scoprire maggiori informazioni riguardo il dispositivo, consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Come anticipato, Huawei Matebook 14 (2021) con processore i7 (16/512 GB) può essere acquistato sullo store ufficiale ad un prezzo decisamente interessante, il più basso di sempre sulla piattaforma, grazie ad un nuovo codice sconto! Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete interessati? Allora affrettatevi perché l'offerta sarà attiva fino alla mezzanotte del 7 giugno!

In alternativa, se puntate a spendere qualcosina in più (ma sempre con un occhio al risparmio), ecco altre due occasioni top direttamente da Huawei Store.

