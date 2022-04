Scovata la MIUI 13.5: nuovo major update in arrivo?

Sin dalle relative prime notizie, ho dimostrato un certo scetticismo sulla MIUI 13.5, cioè quello che potrebbe essere il prossimo major update di Xiaomi. Scetticismo che deriva dalla pressoché totale assenza di indizi o prove che ne testimonierebbero l'effettiva esistenza, fino a oggi suggerita solamente da voci poco concrete. Tuttavia, proprio in queste ore è comparso in rete un indizio che sembrerebbe confermarne l'esistenza, cioè quello che sarebbe il suo logo ufficiale. Cerchiamo di capire quale sia la sua provenienza e cosa sappiamo, quindi, sul futuro della MIUI.

Come rivela Xiaomiui, il logo della MIUI 13.5 è stato scovato all'interno del codice software di Xiaomi, pertanto non ci sarebbero dubbi sulla sua veridicità. Questo che vedete di seguito è un confronto fra il nuovo logo (a sinistra) e quello dell'attuale MIUI 13 (a destra). Aguzzando un po' l'occhio, si può notare come i designer Xiaomi avrebbero deciso di stilizzarlo in maniera arguta, facendo sì che il 3 possa sembrare anche un 5 e comprenda così tutti e 3 i numeri compresi in MIUI 13.5.

Tuttavia, questa è l'unica prova a sostegno della MIUI 13.5: non ci sono né screenshot del codice da cui è stata estratta né porzioni di codice MIUI che ci diano altri dettagli. Rimane quindi l'ipotesi che possa trattarsi di un logo fatto ad hoc per attirare click: se così fosse, però, si tratterebbe di un lavoro molto ben fatto, al contrario di altri logo visti in passato palesemente fasulli. A questo punto, dando per scontato che la MIUI 13.5 esista, cosa possiamo aspettarci dal prossimo major update di Xiaomi? E sì, parlo di aggiornamento “major” perché, per quanto si tratti di un update intermedio (altrimenti parleremmo di MIUI 14), il fatto che possieda un logo fa sì che assuma una certa importanza.

La MIUI 13.5 sarà come la MIUI 12.5?

Lo stesso è accaduto per una MIUI 12.5 che, per la prima volta nella storia della MIUI, ha significato un logo ufficiale per una versione intermedia della MIUI. E in quel caso fu una conseguenza organica, dato che l'aggiornamento MIUI 12.5 fu molto importante per tutta una serie di motivi, soprattutto di ottimizzazione. A tal punto da meritare persino il primo aggiornamento Enhanced mai rilasciato da Xiaomi. Rimane comunque mistero attorno a questa MIUI che, ricordiamo, non è ancora per niente ufficiale. Ma visto quanto accaduto con la MIUI 12.5, non è da escludere che Xiaomi voglia ripercorrere quella strada.

