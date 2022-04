Redkey W12 è il lavapavimenti 3 in 1 che si pulisce da solo: che convenienza!

Con l'arrivo della primavera abbiamo visto tante soluzioni per le vostre pulizie di casa, ma nessuna è come Redkey W12: l'aspirapolvere 3 in 1 spazza, lava, lucida e si pulisce da solo, il tutto ad un prezzo decisamente goloso, con spedizione dall'Europa. Se puntate a mandare in pensione il vostro vacuum cleaner… allora date un'occhiata a questa novità targata GShopper!

Redkey W12 scende di prezzo con codice sconto: un bel risparmio con spedizione EU

Come anticipato anche in apertura, Redkey W12 non si limita solo ad essere un pratico aspirapolvere senza fili, ma racchiude anche altre caratteristiche solitamente presenti in dispositivi “superiori”. Il vacuum cleaner funge anche da lavapavimenti grazie al mop integrato ed è possibile sia eseguire una pulizia leggera che approfondita. Inoltre il sistema di spazzole interne è autopulente: in questo modo acqua e sporco saranno eliminati in un lampo, senza la necessità di smontare la testa.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche abbiamo un motore da 150W ed una batteria da 2.600 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 45 minuti. Il tutto con un peso di 3.8 kg (ricordiamo che si tratta di un modello completo e potente) ed un livello di rumore di 72 dB. Il dispositivo integra sia un contenitore per l'acqua pulita da 520 ml che uno per quella sporca (da 460 ml), per la massima igiene. Completa il quadro un pratico schermo con i controlli touch, nell'area dell'impugnatura.

L'aspirapolvere senza fili Redkey W12 è una soluzione conveniente grazie all'offerta con codice sconto targata GShopper. Non manca nemmeno la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store, per la massima celerità. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

