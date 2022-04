Xiaomi CIVI S in arrivo: come Xiaomi 12, ma “più bello”

A quanto pare, Xiaomi CIVI S si farà e porterà avanti (seppur in maniera incrementale) la famiglia di smartphone lanciata nel 2021. Da sempre, Xiaomi tende a sperimentare con i suoi smartphone, creando serie di dispositivi che possono non avere un vero e proprio seguito o seguire una cronologia prevedibile. Penso per esempio a Xiaomi Mi Note, che dal Mi Note 3 nel 2017 è passato al Mi Note 10 nel 2019 e che da allora non ha più avuto un seguito. O anche alla serie Mi Max, che da quando si è perso la distinzione fra smartphone e phablet ha perso il suo senso d'esistenza. Ma potrei citare anche altri modelli, come Xiaomi Mi 5C, Mi 6X, Mi A3, Mi Play, Redmi Pro, Redmi Go e Redmi Y3.

Xiaomi CIVI S si sta avvicinando: ecco cosa sappiamo sul prossimo smartphone

Non ho volutamente citato la serie Xiaomi Mi CC perché l'ultimo modello risale sì al 2019, ma la sua eredità spirituale è stata accolta proprio da Xiaomi CIVI. La sua creazione riprende la filosofia di Meitu, con cui Xiaomi collaborò proprio per la realizzazione della serie Mi CC9, cioè uno smartphone che punta principalmente al target femminile. Selfie camera al top, linee e colori eleganti (Sparkling White e Pink), sottile e leggero: tutte caratteristiche che sarebbero riprese su Xiaomi CIVI S, con un design che ricalcherebbe quello visto su Xiaomi 12.

Xiaomi CIVI S non ha ancora una data ufficiale di presentazione, ma secondo quanto affermato dal leaker Digital Chat Station il suo debutto è previsto per maggio. Sommando tutti i rumors finora spuntati, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo curvo AMOLED LTPO da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Dentro alla scocca ci sarebbe uno Snapdragon 778G+, assieme a una 4.500 mAh con ricarica rapida a 55W e fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, oltre a MIUI 13 con Android 12. La selfie camera sarebbe una Sony IMX616 da 32 MP, mentre la tripla fotocamera una 64+8+2 MP con Samsung GW3 e OIS, grandangolare Sony IMX355 e lente B&W.

