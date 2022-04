Questo aspirapolvere senza fili BlitzWolf costa solo 34€!

I dispositivi dedicati alle pulizie stanno diventando sempre più completi e complessi, con tantissime funzionali, dimensioni colossali, funzione di lavapavimenti e quant’altro. Se siete in cerca di qualcosa di super economico, leggero e facile da trasportare, allora l’aspirapolvere senza fili BlitzWolf BW-HC2 non potrà che soddisfarvi: si tratta di una soluzione proposta ad un prezzo decisamente goloso, ovviamente con spedizione dall’Europa!

Codice sconto BlitzWolf BW-HC2: l’aspirapolvere senza fili ultra compatto, leggero e super economico

Leggerissimo e dal design minimale, senza fronzoli, BlitzWolf BW-HC2 è l’aspirapolvere wireless perfetto per chi cerca qualcosa di semplice. Niente funzionalità avanzate e niente dimensioni ingombranti: il vacuum cleaner monta un motore da 100W con una potenza di aspirazione da 15 KPA e velocità regolabile. La batteria è un’unità da 2.200 mAh, in grado di offrire un’autonomia fino a 30 minuti. Il design ergonomico, il peso contenuto e la testa sottile lo rendono un dispositivo adatto a raggiungere an che i punti più fastidiosi. Ovviamente non mancano vari tipi di teste in confezione così come un sistema di filtrazione a tre strati.

L’aspirapolvere senza fili BlitzWolf BW-HC2 torna in sconto su Banggood ad un nuovo prezzo minimo con codice sconto: il dispositivo diventa ancora più vantaggioso e i benefici raddoppiano grazie alla spedizione gratis dall’Europa. Di seguito trovate il link all’acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il Coupon di 6$ tramite questo link.

Siete ancora affamati di sconti in salsa BlitzWolf (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il