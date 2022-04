Per Pasqua, risparmia il 30% sulla serratura smart Welock con questo coupon

Oggigiorno pensare alla sicurezza è ormai una prerogativa: allora perché non trasformare in qualcosa di smart anche questo aspetto della nostra vita e della nostra casa? Con la serratura Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder avrete a disposizione un prodotto top, ad un prezzo decisamente invitante: tutto grazie alle offerte di Pasqua e al codice sconto attivo per l'occasione!

Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder: -30% di sconto grazie alla promozione di Pasqua

Come il nome lascia intendere, Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder è un cilindro della serratura solido e compatto, dotato di funzionalità intelligenti. Il dispositivo è adatto a tutte le porte con uno spessore compreso tra i 70 e i 110 mm ed è facilissimo da montare: basteranno pochi, semplici passi, per avere una porta robusta chiusa da una serratura affidabile. La parte superiore ospita un display per visualizzare lo stato della batteria, le varie impostazioni e le notifiche. In termini di autonomia si parla di circa un anno (con circa 10 aperture al giorno), tramite 3 batterie AAA. Ovviamente è presente una pratica funzione di avviso quando le batterie scendono sotto il 20%.

La serratura smart di Welock è dotata di resistenza agli schizzi di tipo IP65 e può essere sbloccata con molteplici metodi. Basterà usare il tastierino numerico, la scheda RFID o l'applicazione per la password temporanea. Inoltre è possibile aprile la porta da remoto, sempre grazie all'app per smartphone, utilizzabile in qualsiasi momento.

La serratura smart Welock è una soluzione affidabile ed ora diventa super vantaggiosa grazie al nuovo codice sconto per festeggiare al meglio la Pasqua: un'occasione ghiotta per mettere le mani su un prodotto votato alla sicurezza, con un bel risparmio (dato che si parla di uno sconto del 30%). Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

