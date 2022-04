Telegram si aggiorna e rivoluziona i bot: ecco come cambiano

Non c'è che dire: ogni volta che arriva un nuovo aggiornamento di Telegram, ora è disponibile la versione 8.7, ecco spuntare una valanga di migliorie e di novità. Nei casi più “calmi” vengono comunque introdotte funzionalità ed ottimizzazioni per migliorare la vita degli utenti, ma sempre più spesso il team dietro l'app di messaggistica rivale di WhatsApp inserisce delle aggiunte rivoluzionarie (come le dirette illimitate, le traduzioni e quant'altro). L'ultimo aggiornamento offre nuove possibilità ai bot di Telegram, rendendoli ancora più utili: ecco come e quali sono i cambiamenti introdotti.

Telegram 8.7: tutte le novità dell'aggiornamento di aprile 2022

Procediamo con ordine e andiamo ad illustrare quali sono le ultime novità di Telegram 8.7, aggiornamento pasquale dell'app. In primis troviamo la possibilità di utilizzare suoni di notifica personalizzati: ora è possibile trasformare qualsiasi suono in un tono di notifica, che sia un breve file audio o un messaggio vocale. Per ora è possibile utilizzare toni fino ad un massimo di 5 secondi e fino a 300 kb di dimensioni.

Arrivano novità anche per la possibilità di silenziare le chat, ora utilizzando una durata personalizzata direttamente tramite la voce Silenzia. Presente all'appello anche un nuovo menù per l'auto-eliminazione dei messaggi: non sono presenti cambiamenti nelle funzionalità ma solo alcune migliorie grafiche.

La nostra panoramica delle novità di Telegram 8.7 continua con la possibilità di visualizzare le anteprime di risposta quando vengono inoltrati i messaggi in altre chat. Non si tratta di un cambiamento epocale, ma in questo modo inoltrando un messaggio, chi lo riceve potrà vedere il contesto completo. Ci sono poi altre piccole aggiunte, come un miglioramento della tradizione dei messaggi su iOS e del Picture-in-picture su Android, nuove animazioni ed emoji animale.

Come cambiano i bot di Telegram con il nuovo aggiornamento

Ormai i bot di Telegram sono diventati qualcosa di più di una semplice funzionalità di un'app di messaggistica. Tramite essi è possibile accedere ad una pletora di opzioni, grazie all'introduzione dell'autorizzazione senza interruzioni, l'elaborazione dei pagamenti (con Google Pay ed Apple Pay supportati direttamente) e tanto altro. Con Telegram 8.7 arriva la rivoluzione anche per i bot: ora gli sviluppatori possono utilizzare strumenti per creare interfacce ancora più flessibili con JavaScript. Si tratta del linguaggio di programmazione più popolare al mondo, che permetterà ai bot di Telegram di sostituire completamente qualsiasi sito web. In parole povere, sarà come avere delle vere e proprie mini applicazioni, direttamente all'interno di Telegram.

Per avere un'idea delle possibilità offerte dai nuovi bot di terze parti, provate DurgerKingBot: si tratta di un esempio realizzato ad hoc, che simula un fast food.

Infine i bot potranno essere configurati come amministratori, in modo da svolgere piccoli compiti come la gestione della chat aggiungendo funzioni extra, automatizzando i processi o aiutando i moderatori.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il