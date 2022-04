Realme Buds Air Pro al miglior prezzo di sempre: nuova occasione su Amazon!

Abbiamo visto un'offerta golosissima dedicata alle cuffie QCY a prezzo top, ma se siete in cerca di un'occasione per mettere le mani sulle Realme Buds Air Pro allora eccovi serviti: gli auricolari wireless con ANC scendono al miglior prezzo di sempre grazie ad Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime!

Realme Buds Air Pro: come risparmiare sulle cuffie TWS top

Dotate di cancellazione del rumore ANC fino a 35 dB, le cuffie wireless Realme Air Buds Pro sono una soluzione dal look minimale, con un classico stelo ed indossabilità in-ear. A bordo è presente il chip S1 da 28 mm, il quale offre performance migliorare durante le fasi di gioco (con una latenza ridotta fino a 94 ms). Non manca la solita resistenza agli schizzi di tipo IPX4 (perfetta contro pioggia e sudore), così come il Bluetooth 5.0, per una connettività stabile.

Al momento l'occasione migliore per mettere le mani sulle Realme Buds Air Pro ad un prezzo super arriva direttamente da Amazon, dove trovate le cuffie TWS con ANC in offerta lampo al minimo storico. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

