Gli auricolari wireless QCY HT03 con ANC scendono a 26€: doppio sconto Amazon!

Nuova occasione d'oro, questa volta per le cuffie wireless QCY HT03, una soluzione con cancellazione del rumore ANC proposta ad un prezzo stellare: ecco come fare per risparmiare grazie al doppio risparmio con codice sconto targato Amazon!

Codice sconto QCY HT03: le cuffie TWS con ANC scendono al miglior prezzo di sempre

Dotate di un design sobrio ed abbastanza classico, gli auricolari wireless QCY HT03 sono dotati di cancellazione del rumore ANC fino a 40 dB, 6 microfoni, supporto Bluetooth 5.1, app dedicata con EQ, fino a 30 ore di riproduzione continua (utilizzando anche la custodia di ricarica). Insomma, se cercate delle cuffie TWS economiche, con questo modello avrete sicuramente più di quello a cui aspiravate!

Le cuffie wireless con ANC QCY HT03 scendono ad un prezzo incredibile grazie al doppio sconto di Amazon (con spedizione Prime): per prima cosa cliccate su “Applica coupon” nella pagina del prodotto e poi inserite il codice sconto 48Z4I49H nell'apposito campo presente prima di procedere con il pagamento. In questo modo il prezzo scenderà a soli 26.7€, per un risparmio assurdo!

Di seguito trovate il link all'acquisto: non dimenticate di utilizzare il Coupon 48Z4I49H! E se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa QCY (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il