Xiaomi 11T torna in sconto su eBay: solo 289€ per il flagship 5G!

L'ultimo Xiaomi 11T ha debuttato in Italia con Dimensity 1200, un look stiloso e caratteristiche top: ecco come risparmiare sull'acquisto del flagship grazie ad una nuova offerta lampo targata eBay, con spedizione direttamente dall'Italia.

Xiaomi 11T: il flagship scende ancora con spedizione dall'Italia

Il nuovo Xiaomi 11T condivide lo stesso design ed il comparto fotografico del fratello maggiore: abbiamo un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz ed una tripla camera da 108 + 8 + 5 MP. La grande differenza tra i due è il chipset: nel caso della versione standard troviamo una soluzione MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Per tutti i dettagli, date uno sguardo alla nostra recensione!

Xiaomi 11T è disponibile in offerta su eBay ad un prezzo super: si tratta della versione base da 8/128 GB ( al minimo storico). Il dispositivo è in versione Global, con banda 20, caricatore EU e spedizione direttamente dall'Italia. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

