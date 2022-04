Iscriviti a Silvrr: paghi a rate e ricevi tanti Coupon esclusivi!

Se state cercando promozioni su prodotti smart home oppure per la cura della persona, la risposta è a portata di click! Infatti, lo store di Silvrr porta tante offerte con Coupon da non perdere, che potete sfruttare da nuovi utenti e pagando a rate!

Silvrr: come ottenere i Coupon per i nuovi utenti e le migliori proposte in offerta

Alcuni prodotti in offerta

Come funziona la nuova promozione Silvrr? Il tutto è molto semplice: anzitutto, dovrete scaricare l'applicazione da Google Play Store per Android e App Store da Apple. Una volta fatto ciò, dovrete iscrivervi come nuovi utenti e scegliere il prodotto che più vi interessa, selezionare la modalità “Paga in 3 Rate” e applicare il Coupon che vi si presenteranno una volta iscritti.

Ma quali sono questi Coupon? Il primo porta uno sconto di 5€ con una spesa minima di 10€; il secondo vi permette di risparmiare 10€ su una spesa di 30€; infine, il terzo vi permette di risparmiare ben 25€ su una spesa minima di 100€. Insomma, la convenienza è proprio a tutto tondo, visto anche il pagamento dilazionato.

Se siete indecisi su cosa acquistare, vi lasciamo una selezione di Silvrr dei migliori prodotti da tenere d'occhio. C'è davvero di tutto: dalla cura della persona allo smart home, come una friggitrice ad aria, fino ai prodotti tech come cuffie TWS a marchio Lenovo o un TV Box Xiaomi. In ogni caso, se siete nuovi allo store di Silvrr, vi lasciamo la guida completa su come comprare sulla piattaforma. Vi lasciamo i box con le offerte qui sotto: se non doveste visualizzare correttamente i link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

