Google, era ora! Arriva finalmente il pulsante per rifiutare tutti i cookie

Dopo essere stata multata per centocinquanta milioni di euro dalla CNIL (Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés) e accusata di manipolazione del consenso, Google ha annunciato l’arrivo in Europa di un nuovo pulsante che permetterà agli utenti che visitano una pagina Web di rifiutare tutti i cookie.

Sul motore di ricerca Google e YouTube arriva finalmente il pulsante per rifiutare tutti i cookie

Con un post sul Blog, il colosso di Mountain View ha annunciato il debutto in Europa di un nuovo pulsante che ci permetterà di rifiutare tutti i cookie con un solo clic. Google ha spiegato che il pulsante “Rifiuta tutto” è al momento disponibile su YouTube e per i soli utenti francesi, per poi arrivare – nel corso dell’anno – in tutto il mercato europeo, in Regno Unito e in Svizzera e verrà reso disponibile anche sul motore di ricerca Google.

Ma cosa ha spinto Google a introdurre questa novità? Sicuramente la multa da centocinquanta milioni di euro imposta dalla Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés francese ha esercitato un certo impatto. Secondo la Commissione francese, infatti, il colosso della tecnologia avrebbe reso il processo di rifiuto dei cookie troppo contorto per gli utenti e lo ha accusato di aver utilizzato dei modelli manipolativi per forzare il consenso.

In precedenza, la schermata di scelta dei cookie offriva agli utenti due opzioni: “Accetto” e “Personalizza”. Per rifiutare tutti i cookie era necessario muoversi tra i meandri delle impostazioni Google, e non tutti sapevano neppure che il motore di ricerca di Google offrisse una opzione del genere, proprio perché nascosta. In seguito all'aggiornamento, Google offrirà tre opzioni molto chiare: “Accetta tutto”, “Rifiuta tutto” e “Più opzioni”, rendendo il tutto molto semplice.

Occorre specificare, tuttavia, che il nuovo pulsante “Rifiuta tutto” di Google apparirà solo se gli utenti non avranno effettuato l'accesso all'account Google o se navigheranno in modalità Incognito. Chi avrà eseguito l'accesso, invece, potrà rivedere e nel caso modificare le opzioni di tracciamento dalla pagina Dati e Privacy di Google.

