OnePlus raffredda il nuovo Ace con la sua prima ventola

Nell'evento di presentazione per OnePlus Ace, sebbene sia passata in sordina, è stata presentata anche la prima ventola di raffreddamento. Infatti, la OnePlus 18W Cooling Fan è un accessorio che alimenta ancor di più l'impronta da gaming che la serie Ace vuole incarnare, ad un prezzo inquadrato.

OnePlus 18W Cooling Fan: tutto sulla prima ventola di raffreddamento

Come si presenta quindi questa ventola per raffreddare le temperature di OnePlus Ace? Come da tradizione del brand, ormai relegata a serie di OPPO, è minimale e presenta i colori soliti: bianco all'esterno, nero e rosso nei contorni. Ma sono le caratteristiche tecniche a renderla decisamente interessante.

Si parte dal fatto che ha una potenza da 18W, a cui si abbina un sistema totalmente dedicato chiamato TEC, basato su due chip che muovono la ventola che porta un'area di dissipazione di 1.800 mm2, risultando un aumento dell'efficienza energetica del 20%. Per i più tecnici, basti sapere che la conducibilità termica riesce a raggiungere i 200W/mK. OnePlus fa inolte un esempio pratico: con un'ora di Genshin Impact a 60 Hz, la temperatura restava a 36.4 °C, con una frequenza di 59.1 fps. La ventola è alimentata con Type-C.

La nuova ventola di raffreddamento OnePlus 18W Cooling Fan arriva in Cina ad un prezzo di circa 28€ (199 yuan), che possiamo definire inquadrato per la categoria di competenza. Non sappiamo se il brand la porterà anche in Occidente con il 10R, ma sarebbe sicuramente interessante da provare.

