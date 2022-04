La licenza a vita Windows 10 a soli 12€ e Office a 22€ con gli sconti End of April Sale

Con l’arrivo della primavera, è tempo anche di rinnovare quanto abbiamo a livello informatico, specie il nostro PC. Se vi serve avere un’installazione nuova o comunque state configurando un nuovo computer assemblato, potete acquistare una licenza a vita Windows 10 Pro a soli 12€ oppure rifarvi la suite di Office con soli 22€ grazie alle offerte VIPKeysale. In più, oltre al super sconto del 91%, VIPkeysale vi sostituisce entro 30 giorni la licenza nel caso questa non funzionasse, oltre a fornire un supporto completo per le esigenze dei propri clienti.

VIPKeysale End of April Sale 2022: come risparmiare il 91% sulla licenza Windows 10

-30% con il coupon esclusivo VIPGC

Come comprare una licenza Windows 10 in sconto su VIPkeysale?

Selezionare la licenza richiesta

Mettere nel carrello

Arrivati al checkout, inserire il Coupon VIPGC nel box per il Codice Promozionale

Cliccare su Invia Ordine

Fatti tutti i passaggi, scegliere il metodo di pagamento (consigliato PayPal)

Riceverete infine una mail con la licenza da attivare

Come attivare la licenza Windows 10

Clicca su Start Vai su Impostazioni Andare su Aggiornamento e Sicurezza Cliccare su Attivare Windows o Cambiare il Product Key Immettere la licenza acquistata

Perché queste licenze hanno un prezzo così basso?

Le licenze di VIPKeysale hanno un prezzo certamente molto vantaggioso, anche perché spesso non è possibile reperirle con offerte del genere, ma come è possibile tutto ciò? È presto detto: VIPkeysale, non fornendo la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per installare il software, va a risparmiare i costi e porta al cliente la sola la chiave di attivazione, che è quella che serve per rendere la versione di prova dei software Microsoft una versione completa e soprattutto attiva a vita.

Non possiamo negare che potrebbero esserci dubbi, ma abbiamo testato la key senza alcun problema e funziona. Quindi, se siete più interessati a pagare un prezzo minore, non esitate a provarle!

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il