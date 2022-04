Mate Xs 2 sarà il prossimo pieghevole Huawei: svelata la data d’uscita

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ecco arrivare la conferma ufficiale da parte del colosso tecnologico cinese: il prossimo pieghevole sarà Huawei Mate Xs 2 e in questo articolo andiamo a scoprire sia la data di presentazione dello smartphone che i primi press render, che ce ne svelano il design.

Huawei Mate Xs 2 ad un passo dall'uscita: ufficiale la data di presentazione

Le immagini dedicate a Huawei Mate Xs 2 sono frutto di un leak e, nel momento in cui scriviamo, l'azienda cinese non ha alzato il sipario sul design. Il look del nuovo smartphone foldable ricalcherà quello visto con il predecessore: non avremo un pannello in-fold come quello di Mate X2 ma uno schermo pieghevole verso l'esterno. Le immagini pubblicate in rete ci mostrano tre possibili colorazioni: avremo una versione Black, una candida White ed una Purple, pensata per un pubblico femminile.

Lo schermo offre una selfie camera inserita in un punch hole mentre sul retro troverebbe spazio una tripla camera con un sensore principale da 50 MP (con un grandangolo da 13 MP ed un teleobiettivo da 8 MP). Il chipset dovrebbe essere una soluzione solo LTE, si vocifera del Kirin 9000 o dello Snapdragon 888, ovviamente in salsa 4G. Completa il quadro una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica da 66W. Ovviamente lato software si parla di HarmonyOS 2.0, sistema proprietario del brand.

La data di presentazione di Huawei Mate Xs 2 è fissata per il prossimo 28 aprile: mancano quindi solo pochi giorni prima del debutto del nuovo pieghevole del gigante tecnologico. Ora non ci resta che attendere l'evento di lancio… a meno di ulteriori leak!

