WhatsApp a pagamento: c’è un fondo di verità ma non sarà come pensate

Come accade spesso ogni anno, anche questo 2022 ci porta notizie dell'arrivo di WhatsApp a pagamento: solo che a questo giro è presente un fondo di verità e non si tratterebbe di una bufala. Tuttavia non c'è motivo di allarmarsi dato che gli utenti “regolari” non avranno alcuna spesa da affrontare: proviamo a fare chiarezza e a scoprire quali sono le ultime novità dedicate all'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

WhatsApp a pagamento? Sì, ma solo per utenti business: ecco cosa cambierà

Da dove sono nate le ultime voci in merito a WhatsApp a pagamento nel 2022? Il team di WABetainfo si occupa di spulciare all'interno del codice dell'applicazione o di esaminare tutte le novità che vengono introdotte nella versione beta. L'ultima funzionalità – tutt'ora in fase di sviluppo – riguarda la possibilità di usufruire di un piano di abbonamento, il quale permetterebbe di accedere a contenuti aggiuntivi. WhatsApp diventerà a pagamento per gli utenti? Assolutamente no: si tratta di una novità dedicata agli account business e quindi a professionisti ed aziende.

Ovviamente la possibilità di usufruire di un abbonamento sarà opzionale: gli account aziendali potranno utilizzare le classiche funzioni attive già da ora oppure passare – in modo del tutto facoltativo – alla versione a pagamento. Ricordiamo ancora una volta che tutto ciò non riguarda gli utenti normali ma solo quelli business.

WhatsApp Business a pagamento: quali saranno le novità?

Come specificato anche poco sopra, al momento tutti i dettagli del piano in abbonamento di WhatsApp Business arrivano dalla versione beta dell'applicazione. Si tratta quindi di funzionalità ancora in fase di sviluppo e al momento non è detto quando sarà implementata questa novità. La possibilità di usufruire di un abbonamento a pagamento sarà opzionale: questo offrirà dei servizi aggiuntivi.

Per ora sappiamo che sarà possibile collegare fino a 10 dispositivi allo stesso account (con l'attuale versione gratis sono 4); si tratta di una funzione che potrà risultare utile alle aziende, in particolar modo a quelle con un buon numero di dipendenti. Tuttavia non ci sono dettagli precisi riguardanti il resto delle caratteristiche, né sappiamo quando saranno implementate.

Anche il prezzo dell'abbonamento resta un mistero, ma una cosa è certa: WhatsApp non sarà a pagamento per gli utenti regolari, quindi potete dormire sonni tranquilli!

