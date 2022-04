Redmi Note 11 Pro+ 5G scende sotto i 290€: ok il prezzo è giusto!

Finalmente il nuovo mid-range top di Xiaomi è pronto a farsi strada a colpi di offerte: dopo un debutto ad un prezzo giudicato da alcuni forse troppo salato, è arrivato il momento della rivincita. In questo articolo trovate le migliori occasioni dedicate a Redmi Note 11 Pro+ 5G, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente con un occhio anche alla spedizione (dall'Europa!).

Codice sconto Redmi Note 11 Pro+ 5G: le migliori offerte per risparmiare!

Il nuovo arrivato di casa Redmi si è fatto subito notare per le sue caratteristiche top, come la ricarica da 120W, il Dimensity 920 e il sistema di raffreddamento al liquido, una chicca utile specialmente durante le fasi di gaming più intense e – in generale – quando si stressa tanto lo smartphone. Abbiamo poi un ampio display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz ed una fotocamera con un sensore principale da 108 MP. Volete conoscere tutti i segreti del nuovo smartphone di Xiaomi? Allora non perdete la nostra recensione!

Dopo le prime offerte lancio, Redmi Note 11 Pro+ 5G ritorna con codice sconto ad un prezzo super: finalmente il mid-range diventa più che appetibile e siamo sicuri che i Mi Fan apprezzeranno! Di seguito trovare il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

