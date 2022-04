Vuoi staccarti dallo smartphone? Bastano pochi passaggi

Lo smartphone è ormai un’estensione di noi stessi e negarlo, sarebbe praticamente confermare questa frase. Per quanto sia un dispositivo utile, che ci connette con il mondo, non è sempre buono stare ore e ore su uno schermo, considerando che spesso si fa un lavoro dove si stanno ore davanti ad un monitor più grande. Insomma, ci vuole un modo per utilizzarlo con cognizione di causa. Ma come possiamo fare? In questa guida vi spieghiamo come impostare un limite di utilizzo giornaliero delle app sia su Android che su iOS.

Come impostare un limite di utilizzo giornaliero delle app sia su Android che su iOS

Android – Benessere Digitale

Per qualsiasi smartphone Android, il metodo per impostare un limite di utilizzo giornaliero delle app è dettato dall’applicativo Benessere Digitale e controllo genitori. Anche perché, per molti genitori è importante sapere come limitare l’utilizzo delle app ai propri bambini e quindi Google ha pensato anche a questo.

La prima cosa sarà quindi andare nelle Impostazioni, cercare Benessere Digitalee controllo genitori, scrollare fino a Dashboard e scegliere l’applicazione su cui impostare un timer, che parte da 5 minuti. Ma cosa accade se si imposta questo timer? Passato il tempo assegnato, l’applicazione non sarà più accessibile fino al giorno dopo.

iOS

Se avete un iPhone, quindi iOS, non dovrete temere di rimanere senza un'alternativa per poter limitare l'utilizzo delle app sia a voi stessi che ai vostri figli. Infatti, tramite l'utile strumento del Tempo di Utilizzo, tutto questo diventa una passeggiata. Come fare quindi? Bisogna andare anche qui nelle Impostazioni, cliccare poi su Tempo di Utilizzo e andare su Limitazioni App e settare quelle che vogliamo limitare e dopo quanto tempo. Anche qui, tutto molto semplice.

Questi erano la guida su come impostare il tempo di utilizzo delle vostre app su Android e iOS, se invece volete sapere come rendere come suoneria un vostro messaggio vocale WhatsApp, vi lasciamo un'altra utile guida.

