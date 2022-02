Telegram 8.5: sticker video ed altre novità con l’ultimo aggiornamento

Ogni volta che arriva un nuovo update della celebra app di messaggistica, viene introdotta una nuova funzionalità oppure vengono presi degli accorgimenti graditi. Anche nel caso delle versione 8.5.0, attualmente in fase di rilascio per tutti, arrivano un paio di chicche da non sottovalutare: andiamo a vedere che cosa cambia con l'ultimo aggiornamento di Telegram.

Telegram 8.5.0: che cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Per prima cosa si parte con una nuova aggiunta: l'aggiornamento a Telegram 8.5.0 porta con sé la possibilità di sfruttare gli sticker video. Gli adesivi animati sono stati una novità apprezzata da parte degli utenti, con una qualità al top nonostante il peso contenuto di ogni sticker (meno di 30 kB). Nonostante ciò, creare adesivi non è proprio alla portata di tutti dato che è necessaria una certa esperienza oppure dei software specializzati (anche se ovviamente il fai da te la fa da padrone, con app di terze parti che permettono di creare sticker oppure di aggiungerne di nuovi). Comunque ora arrivano gli sticker video: in pratica è possibile convertire degli adesivi da video normali. Basterà creare il proprio piccolo capolavoro con una qualsiasi applicazione di editing video e caricarlo.

Il nuovo update di Telegram va anche a migliorare le reazioni con animazioni più compatte: per ottenere un effetto più grande basterà tenere premuto su una reazione nel menu. Inoltre sono state aggiunte 5 nuove reazioni, che possono anche essere inviate come emoji interattive: una volta inviate in una chat privata è necessario toccare l'emoji animata per attivare un effetto a schermo intero sincronizzato (in tempo reale per i destinatari).

Arrivano poi varie piccole migliorie che rendono l'esperienza di utilizzo più piacevole: ad esempio è possibile tenere premuto il pulsante Indietro per tornare ad una chat specifica, rendendo la navigazione tra le varie finestre più immediata.

L'aggiornamento a Telegram 8.5.0 è stato rilasciato per tutti gli utenti iOS, per gli appassionati che hanno scaricato l'app direttamente dal sito ufficiale e per il Play Store di Google.

