Amazfit GTR 3 Pro si aggiorna e migliora il supporto ad Alexa

Di recente l'indossabile Amazfit GTR 3 Pro sta ricevendo l'aggiornamento alla versione software 8.30.13.1 (anche in Italia) con miglioramenti per quanto riguarda il supporto ad Alexa. Andiamo a scoprire che cosa cambia e quali sono le novità introdotte dall'update per lo smartwatch top di Huami.

Amazfit GTR 3 Pro: tutte le novità dell'aggiornamento 8.30.13.1 per Alexa

Come anticipato anche in apertura, l'aggiornamento alla versione 8.30.13.1 per Amazfit GTR 3 Pro introduce una miglioria importante per quanto riguarda il supporto ad Alexa. Ora l'assistente vocale parla ed è in grado di rispondere grazie allo speaker presente a bordo del dispositivo. Fino a questo momento Alexa era in grado di ricevere comandi vocali e dare risposte a schermo. Per quanto riguarda il resto delle novità – visibili nel changelog completo che trovate nell'immagine in basso – sono presenti ulteriori accorgimenti e migliorie.

Inoltre sono stati corretti alcuni bug non meglio specificati ed è stata migliorata la stabilità generale del sistema. L'update in questione è attualmente in fase di rilascio ed è disponibile al download per tutti gli utenti interessati. Se invece volete saperne di più sull'ultimo indossabile Amazfit GTR 3 Pro, potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione completa.

