Xiaomi Cupido con le offerte di San Valentino 2022: fino a 100€ di sconto!

San Valentino 2022 può anche essere l'occasione giusta per regalare un prodotto tech di tutto rispetto e Xiaomi con le sue offerte prova a semplificarci la vita. Infatti, con i nuovi sconti dedicata alla festa degli innamorati, potete risparmiare fino a 100€ su smartphone e tablet del brand dallo store ufficiale.

Xiaomi San Valentino 2022: ecco tutte le offerte su smartphone e tablet

Come si struttura la mega offerta dello store ufficiale? Il brand ha posizionato tantissimi sconti fino a 100€ su smartphone molto apprezzati e acquistati. Su tutti, la serie Xiaomi 11T e 11T Pro, ma anche Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Se invece gradite le potenzialità della serie Redmi Note, anche i modelli della gamma Note 9 e 10, Redmi 10 sono in offerta. Per chi vuole le performance a prezzo contenuto, POCO F3 può essere la soluzione giusta. Infine, per chi cerca un tablet all'avanguardia e dalle grandi feature, Xiaomi Pad 5 è in sconto per sole 24 ore.

Tutte le offerte che trovate di seguito sono scontate per un periodo che va fino al 14 febbraio 2022. Alcune di queste però, sono in offerta per sole 24 ore in alcuni giorni specifici, che vi riportiamo di seguito.

Xiaomi 11T 8/256 GB da 599.90€ a 549.90€ (31/01-14/02)

Xiaomi 11T 8/256 GB da 599.90€ a 499.90€ (03/02-04/02)

Xiaomi 11T 8/256 GB da 599.90€ a 499.90€ (09/02-10/02)

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 GB da 399.90€ a 299.90€ (07/02-08/02)

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 GB da 399.90€ a 299.90€ (01/02-02/02)

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB da 449.90€ a 339.90€ (31/01-14/02)

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 GB da 399.90€ a 319.90€ (31/01-14/02)

Xiaomi 11T Pro 8/128 GB da 649.90€ a 549.90€ (03/02-04/02)

Xiaomi 11T Pro 8/128 GB da 649.90€ a 599.90€ (31/01-14/02)

Redmi Note 10 5G 4/128 GB da 219.90€ a 249.90€ (31/01-14/02)

Redmi 10 4/64 GB da 199.90€ a 159.90€ (31/01-14/02)

Redmi 10 4/128 GB da 229.90€ a 179.90€ (31/01-14/02)

POCO F3 6/128 GB da 369.90€ a 319.90€ (31/01-14/02)

POCO F3 8/256 GB da 399.90€ a 349.90€ (31/01-14/02)

POCO F3 8/256 GB da 399.90€ a 329.90€ (07/02-08/02)

POCO F3 8/256 GB da 399.90€ a 329.90€ (01/02-02/02)

Redmi Note 10 Pro 6/128 GB a 279.90€ invece che 329.90€ con Redmi Buds 3 Pro in bundle (31/01-14/02)

Redmi Note 10 Pro 6/64 GB a 249.90€ invece che 299.90€ con Redmi Buds 3 Pro in bundle (31/01-14/02)

Redmi Note 10 Pro 8/128 GB da 349.90€ a 299.90€ (31/01-14/02)

Xiaomi Pad 6/128 GB da 399.90€ a 349.90€ (03/02-04/02)

Redmi Note 10S 6/128 GB da 279.90€ a 219.90€ (31/01-14/02)

Redmi Note 10S 6/64 GB da249.90€ a 179.90€ (31/01-14/02)

Redmi Note 9 Pro 6/64 GB da 269.90€ a 179.90€ (31/01-14/02)

