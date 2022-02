Redmi TV Soundbar in offerta: l’alleata ideale per la tua serata film

Con l'espandersi delle diagonali degli smart TV, cresce anche l'esigenza di avere un impianto audio soddisfacente. Se però non volete superare determinate cifre, potete affidarvi alla Redmi TV Soundbar, che grazie alla sua offerta lampo su TomTop, è una delle soluzioni ideali per rapporto qualità/prezzo, specie con spedizione dall'Europa.

Offerta Redmi TV Soundbar: come risparmiare sullo speaker per smart TV

Il design della soundbar del partner Xiaomi è senza dubbio pensato per stare su madie o mobili adibiti a stare sotto lo smart TV. Oltre a ciò, abbiamo un dispositivo pensato per essere elegante e funzionale allo stesso tempo, considerando i materiali in ABS e in metallo. Gli altoparlanti, che sono due, sono a frequenza intera e hanno una potenza da 30W.

Guardando alle altre specifiche tecniche, abbiamo il supporto al Bluetooth 5.0 (visto che è wireless) e gli ingressi SPDIF e AUX, per non farsi mancare nulla. l'impedenza si attesta invece a 4 Ω. Gli altoparlanti sono ottimizzati da un algoritmo acustico auto-sviluppato che riesce ad offrire effetti sonori che ricordano quelli del cinema. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la nostra recensione.

Ma come possiamo risparmiare su questo speaker da TV? La Redmi TV Soundbar è in offerta lampo sullo store di TomTop, ad un prezzo veramente molto accattivante, considerando che lo store ve lo spedisce direttamente dai suoi magazzini europei.

