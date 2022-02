Samebike 20L: l’offerta da Europa è quelle imperdibili!

Acquistare una eBike può risultare difficile, visti i tanti modelli, se non si sa dove acquistare e come. Ma con un modello come la Samebike 20L, bici elettrica pieghevole dalle specifiche elevate, grazie al codice sconto dedicato di Geekbuying e la spedizione dal magazzino europeo dello store, la soluzione è davvero a portata di mano.

Codice sconto Samebike 20L: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta su Geekbuying

La bici elettrica Samebike 20L è tra le più scelte del panorama e-bike cinese grazie, principalmente, alla qualità costruttiva offerta dal produttore. A ciò aggiungiamo anche ruote da 20″, freni a disco, display LCD e cambio Shimano a 7 marce.

Tra le specifiche di punta della e-bike troviamo il motore da 350W ed una batteria da 48V/10 Ah in grado di offrire un'autonomia di circa 35 km nella modalità full electric e fino a 80 km con pedalata assistita.

Per acquistare il prodotto in offerta non dovrete far altro che applicare il codice sconto in fase di check out. Ricordiamo che la Samebike 20L in offerta si avvale della spedizione direttamente dal magazzino europeo di Geekbuying e quindi sarà consegnato in tempi relativamente brevi e senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

Siete ancora affamati di offerte su Samebike e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il