OnePlus 10 Pro si aggiorna e diventa un vero LTPO 2.0

Come avevamo fatto notare in fase di recensione, OnePlus 10 Pro non si comportava veramente da smartphone dotato di schermo LTPO 2.0. Ed evidentemente non a torto, visto che sta venendo rilasciato un nuovo aggiornamento software atto a colmare proprio questo difetto riscontrato in fase iniziale. Viste le segnalazioni da chi ha avuto lo smartphone fra le mani, il team di sviluppo OnePlus è corso ai ripari con un update che permette al display dello smartphone di dare il meglio di sé.

Arriva un nuovo e importante aggiornamento per OnePlus 10 Pro

Come spiegato in questo focus dedicato, la tecnologia LTPO 2.0 introdotta da OnePlus 10 Pro mira ad alzare l'asticella in termini di refresh rate. Finora, infatti, la maggior parte degli smartphone dotati di schermi LTPO è in grado di scendere fino a un minimo di 10 Hz. Nel caso di OnePlus, invece, il pannello si spinge fino a soltanto 1 Hz, a beneficio dei consumi energetici. Alzando il refresh rate, infatti, si alzano i consumi della batteria, per i motivi spiegati nel succitato focus sull'argomento.

Tuttavia, il software con cui è stato lanciato OnePlus 10 Pro non gli permetteva di raggiungere un refresh rate così basso. Adesso, con questo nuovo aggiornamento alla build A.09, lo schermo può arrivare a 1 Hz, anche se ricordiamo che questa frequenza è raggiungibile solamente nella schermata dell'Always-On Display. In questo modo, OnePlus mira a ridurre al minimo i consumi dello schermo quando non lo si utilizza. Come segnala OnePlus nel changelog, però, il supporto a 1 Hz è garantito esclusivamente con alcuni stili di AOD e non con tutti. Immaginiamo che il refresh rate minimo sia garantito solamente utilizzando i preset più scarni fra quelli a disposizione.

L'aggiornamento A.09 per OnePlus 10 Pro introduce anche ottimizzazioni per la fotocamera, in particolare per la modalità Ritratto e Notturna, bilanciamento del bianco con app di terze parti. Inoltre, ci sono novità anche per prestazioni e fluidità del sistema, feedback aptico, gaming, compatibilità Bluetooth e performance in fase del gaming e del Wi-Fi.

