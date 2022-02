Pazzi per Xiaomi? Allora non perdete la maglia di Mi Bunny per il Mi Fan Festival!

Nel corso degli anni la compagnia di lei Jun ci ha abituato ad una caterva di gadget per mostrare al mondo la nostra passione per Xiaomi. Peluche, accessori tech ma anche scarpe e capi d'abbigliamento, tutti targati Mi. A questo giro vi riproponiamo la maglia dedicata al Mi Fan Festival 2021 di Xiaomi, in offerta lampo su Banggood: stupenda (con Mitu Astronauta) e super economica!

La maglia del Mi Fan Festival 2021 di Xiaomi scende a meno di 10€ su Banggood

Realizzata in morbido cotone, nella sola colorazione nera, la maglia dello Xiaomi Mi Fan Festival 2021 è il prodotto perfetto per sfogare la propria passione per il brand cinese senza spendere una fortuna. Frontalmente è presente una stampa raffigurante Mitu Astronauta (fighissima), con il logo del festival al centro. Inoltre, sul braccio destro, è presente una versione più piccola del logo.

La maglia in occasione del Mi Fan Festival 2021 di Xiaomi è in offerta lampo ad un prezzo super (con spedizione dalla Cina): di seguito trovate il link all'acquisto, direttamente da Banggood. Vi segnaliamo che le t-shirt sono disponibili sono nelle taglie XL, 2XL e 3XL, spedite casualmente: insomma, se non corrispondete a nessuna di queste ma proprio non volete rinunciare potete sempre utilizzarla come maglia extra large da pigiama. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

