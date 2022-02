Questi auricolari wireless di Lenovo costano meno di 10€

Le offerte di TomTop continuano: a questo giro abbiamo un'occasione lampo dedicata agli utenti in cerca di un paio di auricolari wireless da maltrattare, magari durante un'intensa sessione di allenamento. Le cuffie Lenovo SH1 scendono a meno di 10€ e diventano particolarmente ghiotte per chi punta al risparmio, senza troppe rinunce.

Lenovo SH1 a prezzo super da TomTop: ecco come risparmiare

Gli auricolari Lenovo SH1 sono una soluzione wireless con archetto dotata di Bluetooth 5.0, resistenza agli schizzi (acqua e sudore) di tipo IPX5 e modalità a bassa latenza. Grazie al design ergonomico si adattano perfettamente, per ascoltare musica in tutta comodità; la batteria da 110 mAh offre un'autonomia fino a 12 ore di riproduzione, per una giornata tra conversazioni e canzoni, senza dover pensare alla ricarica.

Gli auricolari wireless Lenovo SH1 sono in offerta lampo nello store TomTop: è presente la spedizione gratis dalla Cina ed il prezzo è particolarmente allettante dato che si tratta di spendere meno di 10€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

