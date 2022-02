Huawei vuole sviluppare dispositivi ad ultrasuoni per non vedenti

Nonostante i limiti imposti dagli USA, Huawei non rimane certamente “con le mani in mano”, ed anzi, diversificazione di mercato è la parola d'ordine del noto brand cinese. Il brevetto depositato dalla compagnia ci dà un'idea di come potrebbe tradursi nel prossimo futuro questa strategia. Secondo le ultime novità, Huawei potrebbe essere al lavoro su dispositivi indossabili ed accessori molto particolari, pensati appositamente per i non vedenti.

Huawei sta pensando ad una t ecnologia ad ultrasuoni per progettare dispositivi indossabili per non vedenti

Il brevetto pubblicato il 1° febbraio 2022 riguarda un dispositivo indossabile per non vedenti che sfrutterebbe la tecnologia ad ultrasuoni per aiutare chi lo utilizza ad orientarsi nello spazio con maggior facilità. I sensori, emettendo segnali ultrasonici, rimanderebbero al dispositivo informazioni circa lo spazio circostante in maniera rapida ed autonoma. Il tutto si tradurrebbe poi in segnali per l'utente, i quali andrebbero ad agevolare il non vedente nell'orientarsi nell'ambiente in cui si trova. Ovviamente tali segnali verranno trasmessi tramite il suono anche se per ora non sono chiari tutti i dettagli.

Infatti non ci sono informazioni circa la natura del dispositivo in sé, ma l'ipotesi di cuffie o auricolari wireless per ora resta quella più plausibile per agevolare al meglio il consumatore specifico. Non ci resta che attendere maggiori dettagli circa questo innovativo progetto, la sua effettiva produzione e l'impatto che l'utilizzo delle nuove tecnologie potrebbe avere sul mercato.

Come al solito ricordiamo che un brevetto non fa il prodotto finito: non sappiamo se e quando questa novità arriverà sul mercato, ma speriamo che Huawei sia intenzionata seriamente al suo sviluppo.

