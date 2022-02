Nothing ear (1) si aggiornano: arrivano gli assistenti vocali

Arriva un aggiornamento software che probabilmente molti possessori delle Nothing ear (1) stavano attendendo. Stiamo parlando delle cuffie true wireless, cioè il primo prodotto lanciato da Nothing, la creazione di Carl Pei, fondatore ed ex direttore di OnePlus. Lanciate nel corso dell'estate 2021, le cuffie avevano una mancanza rispetto ad altri modelli disponibili sul mercato, ovvero il supporto agli assistenti vocali. La compagnia aveva precedentemente affermato di non avere in programma di aggiungerlo, ma evidentemente qualcosa è cambiato nelle sue intenzioni.

Arriva un importante aggiornamento per le cuffie Nothing ear (1)

Con l'aggiornamento in fase di roll-out, è adesso possibile fare un triplo tap sulle Nothing ear (1) per richiamare al volo Google Assistant, Alexa o Siri. In questo modo, chi le indossa può sfruttare il microfono delle cuffie per dettare all'assistente il comando che desidera venga eseguito.

Alexa, play "Nothing Else Matters"



Yeah, it's time to say hey to Google and Siri.



Voice Assistance is now available for your ear (1). — Nothing (@nothing) February 7, 2022

Il firmware che introduce il supporto agli assistenti vocali su Nothing ear (1) è quello siglato 0.6700.1.86 ed è in fase di roll-out, pertanto dovrebbe arrivarvi a breve. Tuttavia, le prime segnalazioni fanno presente che la funzione sembra essere un po' buggata, con il triplo tap che non sempre viene recepito correttamente.

