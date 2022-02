Dreame H11 Max: nuova offerta per l’aspirapolvere 3 in 1!

Dreame H11 Max è un aspirapolvere ciclonico, senza fili, che lava i pavimenti ed ha anche la funzione autopulente mentre si ricarica sulla propria base – ed è in offerta su Amazon con il 15% di sconto. Diamogli un'occhiata più da vicino e scopriamo i dettagli di questo interessante modello 3 in 1!

Il design del Dreame H11 Max è meno “filiforme” degli altri aspirapolvere wireless ed allo stesso modo si differenzia anche nel peso, maggiore rispetto agli altri modelli. Questo è giustificato dal doppio serbatoio d'acqua: uno serve per lo sporco aspirato, che finisce direttamente all'interno della vasca che sarà più semplice da pulire, dotata di 500 ml di capienza; il contenitore dell'acqua limpida, invece, supporta ben 900 ml. L'aspirapolvere è realizzato in plastica rigida, con un peso di 4 Kg; tuttavia il manico ergonomico ed il rullo della spazzola motorizzata ne rendono pratico l'utilizzo.

L'H11 Max è dotato inoltre di un display LCD con il quale sarà possibile impostare i comandi e monitorare sia la carica della batteria, sia lo stato della manutenzione generale del dispositivo. Dispone di due modalità di pulizia e può lavorare su qualsiasi superficie con una potenza d'aspirazione massima di 10000 Pa. Per ulteriori dettagli tecnici potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione. Vi segnaliamo che Dreame H11 Max è in offerta su Amazon con il 15% di sconto ma ancora per poco!

