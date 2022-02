Incidi la tua arte con l’incisore laser Atomstack A5 Pro+

Oltre alle stampanti 3D, un mercato che sta andando molto forte è quello degli incisori, che hanno creato un nuovo hobby/lavoro per tanti utenti. Ma questi prodotti non sono tutti uguali e se cercate un incisore laser con grande rapporto/qualità prezzo, potreste affidarvi ad Atomstack A5 Pro+, ora in offerta su TomTop con spedizione dall'Europa.

Atomstack A5 Pro+: come risparmiare sull'incisore laser in offerta su TomTop

L'Atomstack si avvale di un'ottima area di lavoro da 410 x 400 mm, puntando ad una potenza di lavoro di 40W ed un'uscita laser fino ai 5.5W. La lunghezza d'onda è basata su una stima di 445 ± 5 nm, con una precisione di incisione di 0.01 mm, quindi veramente precisissima.

I materiali su cui è possibile incidere spaziano dal legno, al cartone, alla plastica e perché no, anche vetro e acciaio. Mentre il supporto dei pannelli da taglio spazia da cartone al materiale in spugna. I software supportati sono LaserGRBL, LightBurn ed è compatibile anche con Windows 11.

Ma come possiamo risparmiare su questo interessante modello? L'incisore laser è ora in offerta sullo store di TomTop, che vi porta un ottimo codice sconto dedicato che fa scendere il prodotto ad un prezzo molto conveniente, considerando anche la comoda spedizione dai magazzini europei. N.B. se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Articolo Sponsorizzato

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il