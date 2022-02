Galaxy S21 FE si dimostra il Samsung da comprare, secondo DxOMark

In attesa di scoprire la nuova gamma Galaxy S22, l'ultimo arrivato Samsung Galaxy S21 FE ha visto la sua fotocamera in test su DxOMark. Come sempre, l'ente ha provato il comparto multimediale in tutte le sue sfaccettature, ma si sarà rivelato affidabile?

Samsung Galaxy S21 FE: buon risultato della fotocamera su DxOMark, ma la Top 10 è lontana

Com'è andato quindi Galaxy S21 FE? La buona notizia è che ha totalizzato 120 punti, pareggiando il risultato di Xiaomi Mi 11 ma anche quello di vivo X60 Pro. Questo lo pone in una posizione favorevole in quelli che possiamo ad oggi definire top-mid range, considerando soprattutto come si struttura lato software. Quello che sorprende è il fatto che sia arrivato più in alto dei fratelli S21+ e S21, che il brand ha presentato come veri e propri flagship.

Chiaramente, è molto lontano da una Top Ten che vede davvero pochi eletti e decisamente più costosi, ma possiamo dire che il Galaxy S21 FE ha raggiunto buoni risultati sia nella resa dei colori, ma anche per l'Autofocus e l'esposizione. Non è piaciuta invece la gestione del rumore in foto e video, soprattutto in scarsa illuminazione. Il totale di tutti questi test ha portato lo smartphone a totalizzare uno score di 120 punti, che per la categoria non è male.

Insomma, per fare un sunto di quanto si è detto, ad oggi Galaxy S21 FE si conferma lo smartphone Samsung da comprare se cercate un perfetto compromesso tra rapporto qualità/prezzo e, nel caso volete, potete acquistarlo veramente competitivo sullo store di MediaWorld, sempre che non vogliate attendere Galaxy S22.

