Lenovo Tab P11 torna in sconto: il tablet che punta all’intrattenimento, a meno di 200€

Dopo esserci deliziati con il debutto degli ultimi modelli (sia in patria che in Italia), torniamo su lidi più accessibili con un tablet Android decisamente intramontabile. Lenovo Tab P11 non passa mai di moda ed ora ritorna in offerta dopo un po' di settimane lontano dai radar, grazie al nuovo codice sconto di Banggood.

Lenovo Tab P11: risparmia con questo nuovo codice sconto

Display IPS da 11″ con risoluzione di 2000 x 1200 pixel, corpo in metallo, configurazione Quad Speaker ed una fotocamera principale da 13 MP: queste le principali caratteristiche di Lenovo Tab P11. Il tablet arriva con Android 10 a bordo ed è mosso dal chipset Snapdragon 662, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Volete saperne di più e scoprire tutti i segreti di questo terminale intramontabile? Allora eccovi serviti con la nostra recensione completa!

Il tablet Lenovo Tab P11 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood; di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

