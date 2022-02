Come creare sticker video per Telegram

Con l'aggiornamento alla versione 8.5, Telegram ha aggiunto la possibilità di creare sticker video. Da tempo, la celebre app di messaggistica consente ai propri utenti di arricchire le proprie conversazioni con immagini e animazioni di ogni tipo. A queste si aggiunge quindi il poter creare pack contenenti mini-video da girare ai propri contatti e nei gruppi Telegram che si visita. Visto che non si tratta di una procedura semplicissima, vi spiego come fare e quali strumenti vi servono.

Telegram aggiunge la possibilità di creare sticker video: ecco come si fanno

Pre-requisiti

Per creare sticker video da utilizzare su Telegram, la prima cosa che serve è – ovviamente – il video. Ecco quali sono i requisiti richiesti da Telegram affinché un proprio video possa essere aggiunto al database della piattaforma:

Il video dev'essere quadrato, cioè in rapporto 1:1 fino ad un massimo di 512 x 512 pixel

fino ad un massimo di 512 x 512 pixel Non deve durare più di 3 secondi

Deve avere un frame rate di 30 fps

Le dimensioni non devono superare i 256 KB

Il video dev'essere in formato WEBM con codec V9

con codec V9 Non ci dev'essere una traccia audio

Ovviamente non starò qua a dirvi come realizzare un video con queste fattezze, vista la quantità di software di editing che ci sono in circolazione. Personalmente uso Sony Vegas, ma voi potete usare qualsiasi app o software per PC che vi permetta di ottenere questi parametri. Il consiglio che vi posso dare è: se l'app che usate non può renderizzare in formato WEBM, potete usare questo comodo convertitore online.

Come far diventare il video uno sticker per Telegram

Una volta che avete il video che soddisfa questi pre-requisiti, ecco come dovete procedere:

Avvia il bot @Stickers su Telegram Clicca sul comando /start Digita il comando /newvideo e invia Scegli un nome per il set di sticker video che vuoi creare Invia al bot il file video che vuoi caricare Invia una o più emoji da usare come shortcut per richiamare lo sticker A questo punto, scegli se inserire altri video o cliccare su /publish per completare Inserisci un'immagine/video che funga da icona del set di sticker video Questo passaggio è facoltativo e puoi skipparlo. L'immagine dev'essere in formato WEBM, con dimensioni di 100 x 100 pixel, una durata di massimo 3 secondi e dimensioni fino a 32 Kb. Concludi scegliendo un nome per il tuo set di sticker video

A questo punto, avrete creato il vostro primo sticker video per Telegram! Adesso potete divertirvi a crearne quanti ne volete e inviarli ai vostri amici, i quali potranno usarli a loro volta con altre persone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il