Xiaomi immagina un soffione della doccia smart che segue l’utente

Xiaomi l'abbiamo conosciuta in ogni salsa possibile, dalla telefonia allo smart home, ma tra i suoi prodotti ufficiali non c'è ancora un soffione della doccia. Per questo, il brand ha rilasciato un brevetto proprio per questo tipo di prodotto, in accezione smart, che si muove a seconda del movimento dell'utente.

Xiaomi: ecco come funziona il soffione della doccia del brevetto

Secondo la documentazione del brevetto, Xiaomi avrebbe realizzato un soffione dotato di un sistema di regolazione automatica per l'acqua, ma anche di far ruotare proprio questo oggetto in maniera automatica. E questo, senza troppi preamboli, presagisce che il brand stia valutando proprio una soluzione smart per la doccia, ad oggi inedita per il proprio catalogo.

Quindi, volendo andare nello specifico, il soffione doccia smart di Xiaomi sarebbe dotato di un sensore di prossimità che seguirebbe l'utente nei suoi passaggi mentre si lava. Questo permetterebbe non solo di risparmiare acqua, ma anche di avere un lavaggio più completo. Non sono una novità le docce smart con quantità di acqua regolabile e temperatura, ma mai che ci fosse questa attenzione e precisione su dove l'acqua andrebbe a cadere.

Sebbene sia un brevetto, non è escluso che Xiaomi, prima o poi, possa portare un prodotto del genere sul mercato. E questo, dobbiamo dire, sarebbe davvero interessante, visto che andrebbe a cambiare alcune abitudini della cura della persona.

