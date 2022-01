Confusi su Redmi Note 11? Tutti i modelli e le loro differenze

Ci siamo: a breve sarà presentata la serie Redmi Note 11 anche qua da noi in Europa. La famiglia di smartphone mid-range campioni di vendite si sta per rinnovare anche in occidente, ma sarà la solita selva di modelli. Quando si parla di smartphone low-cost, Xiaomi ha due problemi: uno con gli aggiornamenti (che sembra stia risolvendo) e uno con la scelta dei nomi. Così come altri competitor quali OPPO e vivo, anche Xiaomi si muove diversamente in base all'area geografica in cui opera. Spesso capita, quindi, che uno smartphone nato in madrepatria con un nome venga lanciato in versione Global o India con un altro nome o addirittura sotto forma di rebrand POCO.

Ecco com'è fatta la vasta famiglia della serie Redmi Note 11 di Xiaomi

Visto che fra poche ore Redmi Note 11 Global diventerà realtà, qualcuno potrebbe chiedersi: quali e quanti modelli ci saranno? I ragazzi del team Xiaomiui hanno deciso di creare un elenco che ci permette di mettere insieme i pezzi. Non è facile capire quale modello sarà lanciato dove, ma ad aiutare in tal senso ci sono i “codename” dei vari modelli. Per chi non lo sapesse, il nome in codice è quello che solitamente Xiaomi sceglie per indicare uno smartphone prima della sua commercializzazione. Per fare qualche esempio, “cupid” e “zeus” sono i nomi in codice di Xiaomi 12 e 12 Pro, “venus” e “star” di Xiaomi 11 e 11 Ultra.

Detto questo, vediamo come si diramerà la famiglia Redmi Note 11:

pissarro “K16” Cina – Redmi Note 11 Pro India – Xiaomi 11i

“K16” pissarropro “K16U” Cina/Global – Redmi Note 11 Pro+ 5G India – Xiaomi 11i Hypercharge

“K16U” evergo/evergreen “K16A” Cina – Redmi Note 11 5G (evergo) India – Redmi Note 11T 5G / POCO M4 Pro 5G (evergo) Global – POCO M4 Pro 5G (evergreen)

“K16A” veux “K6S” Global/India – Redmi Note 11 Pro 5G (Qualcomm) Cina – Redmi Note? (Qualcomm)

“K6S” peux “K6P” Global/India – POCO X4 Pro 5G (Qualcomm)

“K6P” viva/vida “K6T” Global – Redmi Note 11 Pro 4G (viva) India – Redmi Note 11 Pro 4G (vida)

“K6T” miel “K7S” Global/India – Redmi Note 11S

“K7S” fleur “K7P” Global/India – POCO M4 Pro 4G

“K7P” spes/spesn “K7T” Global/India – Redmi Note 11 (spes) (Qualcomm) Global – Redmi Note 11 (spesn) (Qualcomm)

“K7T” lilac “K19K” Giappone – Redmi Note 11 JE (Qualcomm)

“K19K” selene “K19A” Global/India – Redmi 10/Redmi 10 2022/Redmi 10 Prime/Redmi 10 Prime 2022

“K19A” selenes “K19S” Cina – Redmi Note 11 4G

“K19S”

In poche parole, il nostro mercato Global avrà i seguenti modelli:

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro 4G / 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi 10/

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G / 5G

