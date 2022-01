OPPO Reno 8 Pro uguale a K9 Pro secondo questi render

La serie Reno 7 di OPPO è stata lanciata recentemente, ma dal web iniziano a spuntare le presunte fattezze del modello Reno 8 Pro. Infatti, tramite dei bozzetti ufficiali, sono stati realizzati dei render davvero interessanti di questo possibile smartphone, che però somiglia in maniera importante ad un modello della serie K.

OPPO Reno 8 Pro sarà così? I render lasciano molti dubbi

A raccogliere i bozzetti realizzati da OPPO Mobile sono stati i colleghi di LetsGoDigital, che ne hanno realizzato poi dei render molto realistici e interessanti. Quello che salta subito all'occhio è inevitabilmente il camera bumper di quello che potrebbe essere Reno 8 Pro. Infatti, esso è molto simile, se non uguale, a quello già visto sulla serie K9, nello specifico su K9 Pro.

K9 Pro

Questo apre sicuramente a numerosi dubbi, soprattutto in merito alle politiche adottate da OPPO per la serie Reno. Già dalla serie Reno 6, abbiamo avuto smartphone con frame squadrato, apportato poi in toto nella serie Reno 7. Quindi, salvo dietro-front importante, è difficile pensare che si voglia tornare “indietro” in fatto di design.

Live Concept Render

In più, resta difficile pensare a questo tipo di design perché si andrebbe, almeno in Cina, a sovrapporre a quello della serie K e lì sarebbe complesso poi decretare quale delle due avrebbe la priorità sul mercato. Un appunto inedito però, lo si farebbe nella colorazione Silver di questo smartphone. Infatti, i tre sensori risulterebbero colorati rispetto al monoblocco del resto del dispositivo.

A far venire dubbi sono comunque anche le altre due colorazioni, visto che sono identiche del K9 Pro, che ha proprio un azzurro gradiente ed il nero tra le sue opzioni. Insomma, detto francamente, bisogna prendere con le pinze quanto mostrato dal portale olandese, che però ha sicuramente aperto un dibattito interessante.

