Xiaomi 12 Pro si aggiorna: il display diventa più preciso

Abbiamo recensito il modello standard e a breve uscirà anche la nostra prova di Xiaomi 12 Pro, uno dei top di gamma di riferimento di questa generazione. Fra i due modelli non cambiano soltanto le dimensioni, ma anche la qualità dello schermo implementato. Se su Xiaomi 12 troviamo un pannello OLED di fattura tradizionale, sul modello Pro c'è un più evoluto pannello LTPO 2.0. Come spiegato nel focus dedicato, questo acronimo nasconde una tecnologia che rende gli schermi meno energivori. Inoltre, è stato appena rilasciato un nuovo aggiornamento software che affina le capacità dello schermo del flagship Xiaomi.

Un nuovo aggiornamento migliora la qualità del display di Xiaomi 12 Pro

La prima novità dell'aggiornamento MIUI migliora proprio la capacità di refresh rate variabile intrinseca nella tecnologia LTPO 2.0 di Xiaomi 12 Pro. A differenza di Xiaomi 12, il cui refresh rate può scendere fino a soli 60 Hz, il modello Pro ha una forbice di variabilità che passa da un minimo di 1 Hz a un massimo di 120 Hz. Questa feature è di natura hardware, ma necessita che ci sia il software a coadiuvarla e a farla funzionare al meglio.

Immaginate di star scorrendo un menu: non appena toccate lo schermo, il display salirà a 120 Hz e lo scrolling proseguirà per inerzia per poi fermarsi. Durante questo movimento, lo schermo scenderà dal picco di 120 Hz fino a un minimo di 10 Hz. Con questo aggiornamento, Xiaomi ha aumentato gli scalini di regolazione del refresh rate, come potete vedere nell'immagine soprastante. Per compiere questa operazione, il software Xiaomi interviene dinamicamente nei parametri ScrollView e ListView di Android che gestiscono il refresh rate dello schermo. In questo modo, Xiaomi evita lo stuttering che potrebbe derivare da una cattiva gestione degli FPS.

Passiamo a un'altra novità derivante dall'ultimo aggiornamento per Xiaomi 12 Pro. Come tanti altri modelli, il top di gamma Xiaomi è dotato di una funzione di salvaguardia della vista, cioè il classico filtro anti-blu. Quello che ha fatto Xiaomi è modificarla per renderla più efficace: anziché apporre una semplice patina gialla al display, regola in maniera diversa e indipendente i vari colori. L'obiettivo è quello di ridurre le luci blu in maniera più precisa, evitando di alterare troppo la precisione cromatica.

Se si prende in considerazione lo spazio colore RGB CIE 1931, le luci blu hanno la predominanza nello spazio che vedete cerchiato nell'immagine qua sopra. Di conseguenza, l'intervento della modalità di salvaguardia degli occhi sarà più incisivo in questo spazio, intaccando meno gli spettri cromatici dove la quantità di blu è minore.

Per capirci, ecco una dimostrazione di come funziona questa feature. Nell'immagine qua sopra, in alto a sinistra c'è l'immagine originale, in basso c'è come appare con una modalità di salvaguardia standard e a destra come appare con la nuova modalità di Xiaomi. Si può notare come colori come rosso e verde, poco pregni di luci blu, rimangano quasi intaccati, al contrario dello sfondo bianco.

