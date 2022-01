Il nuovo zainetto Xiaomi non può mancare alla vostra collezione (e costa solo 12€)

Nuovo giorno, nuovo gadget Xiaomi a prezzo stracciato. Questa volta l'accessorio della compagnia cinese da aggiungere alla vostra collezione è il nuovo zaino Xiaomi Mijia Urban Backpack, soluzione da 20 litri finalmente disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress (ovviamente in offerta ad una cifra irrisoria).

Il nuovo zaino Xiaomi 20L debutta su AliExpress e costa pochissimo: semplice, essenziale ed economico!

Disponibile nella sola colorazione bianca, il nuovo zainetto Xiaomi Mijia arriva con un look ed uno stile minimale, adatto a tutti. Come evidenziato anche in apertura, si tratta di uno zaino con una capienza di 20 litri, realizzato in poliestere impermeabile e perfetto per le attività quotidiane (compreso lo sport). Insomma, se siete in cerca di una borse da maltrattare ed utilizzare ad ogni occasione, allora di certo questo nuovo prodotto Mijia fa al caso vostro (anche solo per arricchire la vostra collezione di accessori della compagnia cinese).

Il nuovo zaino Xiaomi Mijia Urban Backpack da 20L è stato lanciato su YouPin e lo store ufficiale cinese ma ora è disponibile anche da noi grazie ad AliExpress. Inoltre, nonostante la spedizione dalla Cina è prevista la consegna rapida in soli 10 giorni. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare Adblock.

