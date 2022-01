La serie Huawei MateBook D 2021 si rinnova: nuovi modelli in offerta lancio

Dopo il debutto del modello D 15 2021 (protagonista anche della nostra recensione), il colosso cinese ha deciso di rinnovare la gamma con nuovi terminali, dotati di processori aggiornati. Diamo il benvenuto a Huawei MateBook D 14 e D 15 2021 con Intel Core di undicesima generazione: a questo giro troviamo la nuova versione da 14″ insieme a tagli di memoria inediti.

Huawei MateBook D 14 e D 15 2021 nuova versione: tutto quello che c'è da sapere

In termini di design e display ritroviamo tutti gli elementi caratteristici di questa serie: abbiamo dimensioni compatte ed un corpo leggero, realizzato interamente in metallo. La gamma Huawei MateBook D 2021 è composta dai modelli 14 e 15, rispettivamente con display LCD IPS da 14″ e 15.6″ con risoluzione in Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto in 16:9 e luminosità fino a 250 nit.

Per quanto riguarda i processori abbiamo soluzioni Intel Core i5-1135G7, i7-1165G7 e perfino una versione con AMD Ryzen 5 5500U; lato memorie sono presenti tagli fino a 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD PCle NVMe . I terminali sono dotati di grafica Intel Iris Xe, tranne la versione AMD (in questo caso con scheda Radeon). Le varianti da 14″ sono dotate di batteria da 56 Wh mentre nel vaso dei modelli da 15.6″ si scende a 42 Wh.

I nuovi terminali Huawei MateBook D 14 e D 15 2021 sono disponibili in preordine tramite lo store ufficiale e sono già in offerta. Effettuando un deposito di 10€ è possibile ottenere 100€ di sconto extra: di seguito trovate i vari link all'acquisto con i dettagli della configurazione ed il prezzo scontato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Volete restare sempre aggiornati su novità ed offerte Huawei? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato al colosso tech cinese, con news, promozioni e tanto altro!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il